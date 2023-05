WEER. Redelijk heldere ochtend met lichte regen in Kortenaken

200 boeren gaan in gesprek over toekomst van landbouw met Europees parlements­lid Hilde Vautmans: “Op 10 jaar tijd zijn er 3.000 boeren gestopt en in Sint-Trui­den zelfs 55,5%”

Gisterenavond ontving Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ruim 200 boeren in de Bloesembar in Velm. Het ging er over de toekomst van hun sector zowel dichtbij als in heel Europa.