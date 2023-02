Wedstrijd tussen SK Waanrode en SC Out-Hoegaarden B stopgezet nadat thuisspeler in elkaar zakt: “Zijn toestand is stabiel”

RESTOTIP. Bij Meaw's Table kom je niet alleen als wijnlief­heb­ber aan je trekken: “Het is de Thaise keuken op z'n best”

Wie Thailand op culinair vlak hier in België in zijn meest verfijnde vorm wil leren kennen, kunnen we alleen maar Meaw’s Table aanraden. Het huiskamerrestaurant groeide organisch uit de take-away die in september 2020 uit de Tremelose zandgrond werd gestampt. Kim en zijn vrouw Vantanaporn - Meaw voor de vrienden - zorgen voor een totaalervaring. En daarbij mogen bijzondere wijnen niet ontbreken.