Waterproblemen regio Hageland uitgebreid naar Waanrode.

Bekkevoort Grondmecha­ni­sche proeven tot 23 december

In de Dorpsstraat, Zandstraat, Kwadestraat, Wolvenstraat, Koningsbos, Mierenberg, Minnestraat, Bekweg, Koetsweg en Holleputstraat voert een aannemer in opdracht van Aquafin grondmechanische proeven uit tot 23 december 2022. Deze werken duren maximaal 1 werkdag per straat. De aannemer brengt per brief de bewoners van de betrokken straten op de hoogte van de werken.

14 december