Vruenpark Waanrode krijgt vorm

Tienen Na twee eerdere brandstich­tin­gen, nu ook bommelding bij ruitenwis­ser­fa­bri­kant Bosch: is dader werknemer van het bedrijf zelf?

De werknemers van de Tiense ruitenwisserfabrikant Bosch werden gisteren opgeschrikt door een bommelding. Rond 15 uur liep bij het bedrijf een anoniem telefoontje binnen die gewag maakte van een bom in het gebouw. De opgetrommelde hulpdiensten ontruimden meteen de site en kamden de hele omgeving uit. Uiteindelijk bleek het om een flauwe grap te gaan. Het is niet het eerste voorval in het bedrijf: de afgelopen weken waren er ook al twee brandstichtingen. Is er kwaad opzet in het spel?

2 augustus