Vrijetijdswerking draait weer op volle toeren

Tienen Jonatan Medart steekt handen uit de mouwen in 'De Vuilste Jobs VIPS’ maar is aangedaan door zoveel leed

TikTokker Jonatan Medart streek neer in onze Suikerstad. Helaas niet voor het meest leuke dat onze stad te bieden heeft. Jonatan kwam mee helpen een pand op te ruimen waar eerder vorig jaar brand was uitgebroken. Hoewel het TikTokfenomeen heel wat gewoon is en bij zowat alles wat hij doet filmpjes maakt voor zijn volgers, is Jonatan toch ook aangeslagen.

4 maart