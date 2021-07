Voetbalterreinen in Kortenaken worden omgetoverd tot openluchtcinema

Tienen RESTOTIP. Casa Al Parma: Eenvoudig lekkere Italiaanse gerechten op je bord

25 juni Elisa Monteleone (42) en Wim Van Mossevelde (54) hebben al enkele jaren horeca-ervaring op de teller staan. Op de Grote Markt in Tienen runden ze The Lounge, maar dat ‘te chique’ karakter van het pand lag eigenlijk niet in hun stijl. Toen het pand bovendien ook nog eens te koop kwam te staan, besloten ze een andere richting uit te gaan en kochten ze het pand waar nu Casa Al Parma gevestigd is. De kaart is bewust klein gehouden, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de echte Italiaanse furie die er aan het fornuis staat.