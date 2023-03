Verjaardagsfeest voor K’s Choice op Boerenrock

Voorlopig geen fusie, wel nauwere samenwer­king voor Halen, Herk-de-Stad en Lummen

Halen, Herk-de-Stad en Lummen hebben in het najaar van 2022 een bestuurskrachtanalyse laten uitvoeren om na te gaan of de drie gemeenten sterker zouden staan door meer samenwerkingen. Uit de analyse blijkt nu dat een fusie nog niet aan de orde is, maar dat de drie gemeenten in de toekomst wel nauwer kunnen gaan samenwerken.