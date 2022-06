Veertiger die minderjarige aanrandt in werkbus tijdens middagpauze riskeert drie jaar cel

Het was ook collega’s op het werk van Kris S. niet ontgaan hoe de veertiger voortdurend bezig was met het zoeken naar minderjarige seksdates. Nadat het parket verschillende processen-verbaal ontving, startte het zelf een gerechtelijk onderzoek naar de man zijn handel en wandel. Sinds 2012 was S., zelf een vader, actief op chatsites op zoek naar fotomateriaal dat hij nu en dan kreeg toegezonden. Hij gaf toe dat het over talrijke minderjarigen ging. Zelf zweeg hij altijd over zijn leeftijd. In de rechtbank verklaarde S. dat er recent bij hem autisme werd vastgesteld en dat hij moeilijk oorzaak en gevolg aan elkaar kan koppelen. Hij is ondertussen ook in begeleiding. S. zou inmiddels geen partner meer hebben, iets wat de deur openzet om te hervallen volgens het parket. Naast de drie jaar cel werd ook 8.000 euro boete gevorderd, dat kon deels met uitstel volgens de procureur. Dan zou de veertiger wel enkele voorwaarden moeten naleven, zoals het mijden van minderjarigen. Vonnis 19 juli.