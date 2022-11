Trouwen op het water in Kortenaken

Steeds meer koppels hebben enkel een burgerlijk huwelijk en het gemeentebestuur wil dan ook inzetten op een hele huwelijksbeleving. “Het afgelopen jaar werd de huwelijksformule al aangepast met bloemen, een kinderakte, muziek en een gepersonaliseerd scherm. Vanaf midden mei 2023 gaan we hierin nog een stapje verder” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Momenteel zijn we het Vruenpark in Waanrode aan het aanleggen, en van zodra dat klaar is, zal er ook in openlucht getrouwd kunnen worden en zelfs op het water. In het Vruenpark is er namelijk ook een vijver en hierin wordt binnenkort een vlonder voorzien waarop het bruidspaar kan zitten. De genodigden staan dan rond de vijver en kunnen zo het ja-woord volgen. Trouwen kan in Kortenaken bovendien niet alleen op weekdagen maar ook op zon- en feestdagen en kost slechts 28 euro.”