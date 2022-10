Spinningmarathon : 12 Uren Van De Vruen

Tienen Vooruit Tienen zamelt winterkle­ding in, in strijd tegen armoede

Op 17 oktober, en bij uitbreiding in de week die erop volgt, besteedt Vooruit over héél Vlaanderen volop aandacht aan de Week van Verzet tegen Armoede. “Ook in Tienen doen we dat met een inzamelactie op de zondagsmarkt om mensen in armoede niet in de kou te laten staan”, aldus voorzitter Kjell Coel.

11 oktober