Sluikstorters dumpen veld van Natuurpunt vol condooms: “Vermoedelijk werd de septische put van een bordeel hier geloosd”

Linter Bewoners WZC Sorgvliet krijgen als eerste prikje in Hageland: “In mei alvast weekje naar de zee”, reageert 91-jarige Simonne Frederickx

10 januari In de Helen-Bosstraat in Linter leek vandaag, ondanks de dichte mist, de zon volop te schijnen. Liefst 69 bewoners van WZC Sorgvliet kregen er hun eerste prik van het Covid-vaccin. Slechts één bewoner wilde geen inenting. Ook hier slaagden dokters en verpleging erin om meer dan 5 dosissen uit een flesje te halen, waardoor ook al meteen enkele personeelsleden een allereerste spuitje toegediend kregen. De bewoonster die de eerste prik kreeg, is de 91-jarige Simonne Frederickx. Dat gebeurde met een grote glimlach: “Het weekje vakantie aan zee voor dit voorjaar is al geboekt”, vertelt de dame.