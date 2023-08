Wedstrijd “Foor Local Geetbets” kon rekenen op zeer vele en enthousias­te deelnemers

Wedstrijd “Foor Local Geetbets” heeft ongelooflijk veel inwoners op de been bracht. Heel wat jongeren en volwassenen zaten stipt om 11, 17 of 19 uur voor hun scherm om de locatie te ontdekken en het voorwerp dat ze moesten meebrengen. Eigenlijk was het een parodie op “de Stoel van VRT”. Vorig jaar deden we dit een eerste keer en omwille van het succes toen, hebben we het dit jaar opnieuw gedaan. En waarschijnlijk volgt volgend jaar editie 3.