Regenbuien, maar soms ook zon in Kortenaken vandaag

Gemeente geen voorstan­der van windmolens in het centrum van Kortenaken : “Niet op deze locatie”

Eind mei 2023 stelde een private ontwikkelaar een project van twee windmolens met een hoogte van maximaal 200 meter voor aan het college van burgemeester en schepenen. Deze twee windmolens zouden worden geplaatst in het centrum van de gemeente in de omgeving van de Zandrodestraat en de Tiensestraat, aan het terrein van Tubobel (voordien Bovin Beton). Het gemeentebestuur slaat windmolens in de gemeente niet af, maar is geen voorstander als deze in de dorpskern of nabij woningen geplaatst worden.