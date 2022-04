Proefproject kruispunt Zandrodestraat met de Tiensestraat

Tienen Lions Club bedankt voor coördina­tie helpdesk vaccinatie­cen­trum

Eén jaar geleden, op 15 maart 2021 om precies te zijn, ging Lions Club Tienen, in volle pandemie, het engagement aan om de helpdesk van het vaccinatiecentrum te coördineren en te bemannen. 3.300 uren engagement en 41.000 beantwoorde oproepen later wordt de ploeg in de bloemetjes gezet door het schepencollege.

25 maart