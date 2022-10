Poot kraanwagen zakt weg, arm van betonpomp komt op woning terecht

Ilse Janssens had haar dag een netje ietsje anders voorgesteld. De dame was uit werken toen ze een telefoon kreeg van de overburen. “Vandaag zou men beton komen storten achter de woning. Omdat de betonmixer niet kan leveren langs de zij- of achterkant van de woning, huurde de aannemer een pompkraan om het beton over het huis te kunnen storten. Helaas is één van de steunpoten weggeschoven en kantelde het hele gevaarte. De arm van de kraan kwam op ons huis terecht. Op het eerste zicht ‘lijkt het misschien mee te vallen’, maar de impact is niet te onderschatten. We hebben voorlopig geen elektriciteit; de zonnepanelen zijn vermoedelijk ook stuk vandaar dat de stroombeveiliging is aangeslagen. Niet enkel de voorzijde, ook achteraan de woning heeft de dakrand een flinke deuk gekregen. De woning is amper twee jaar oud. Hoe groot de schade juist is moeten we nog afwachten; om te beginnen moet men eerst de stabiliteit van de woning nagaan.