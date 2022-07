Oorzaak verminderde waterdruk Waanrode gevonden

Het lekdetectieonderzoek van maandag leverde geen resultaat op en op dinsdag is er een nieuw onderzoek uitgevoerd. “De Watergroep liet me in de late voormiddag weten dat het lek is gevonden en de herstelploeg onderweg was. Maar omdat het herstel nog wel enige tijd kon duren heb ik in overleg met de Watergroep besloten om een noodbedeling van drinkwater te organiseren. Er zijn nergens woningen die helemaal geen water meer hebben, maar de waterdruk is zeer beperkt en door de hitte is voldoende drinkwater belangrijk. Bewoners kunnen vanaf deze namiddag aan de sporthal waterzakjes komen halen en het onthaal van het gemeentehuis blijft telefonisch bereikbaar zodat we mensen ook kunnen helpen die minder mobiel zijn. Bovendien kan men ook gebruik maken van de douches in de sporthal omdat douchen in sommige huizen onmogelijk is. Ook kunnen bewoners al sinds vrijdag water aftappen aan de standpijp op de Halensebaan nr 33", aldus burgemeester Mollu.