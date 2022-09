Ombouw verlichting sporthal naar LED klaar

“Als gemeente monitoren we het verbruik van de verschillende gemeentelijke zalen en Sporthal De Vruen is een van de grootverbruikers. Daarom dat we in het voorjaar van dit jaar hebben besloten om de verlichting om te bouwen naar LED-verlichting” geeft schepen van financiën en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Guy Vandebergh aan. “Samen met Cofely, die is aangesteld door Sport In Vlaanderen en die nog 22 jaar eigenaar is van de sporthal, hebben we een studie laten opmaken om te kijken hoeveel er bespaard kan worden en is er een aannemer aangesteld. Deze investering van ca. 45.000 euro zorgt voor een totale energiebesparing van 37.000 kWh/jaar en een vermeden CO2-uitstoot van 15 ton CO2/jaar. De terugverdientijd van de investering is circa 2,5 jaar.”

Ook voor de andere gemeentelijke gebouwen wordt er bekeken of een ombouw naar LED-verlichting interessant is. “De milieudienst en technische dienst lichten momenteel de verschillende gemeentelijke gebouwen door en bekijken hoe daar nog energie bespaard kan worden. Ook voor de jeugdlokalen zal er een energie-audit gebeuren” geeft schepen van gebouwen Niels Willems aan. “Er wordt binnenkort ook een opdracht in de markt gezet voor het plaatsen van zonnepanelen op een 4-tal gebouwen. Er liggen er trouwens al op het gemeentehuis en op de sporthal. Op deze manier zullen we dus meer zelfvoorzienend worden” besluit de schepen.

Er wordt ook bekeken of er ingegrepen kan worden in de openbare verlichting. Burgemeester Kristof Mollu: “De openbare straatverlichting is in Kortenaken gelukkig al voor een meer dan de helft omgebouwd naar LED-verlichting. Deze LED-verlichting verbruikt minder dan de oudere lampen en ze worden gedimd vanaf 22u. Ze blijven echter het grootste aandeel vertegenwoordigen van de energiekost van de gemeente. Daarom dat we binnenkort samenzitten met enkele burgemeesters van de buurgemeenten en Fluvius om te kijken wat er technisch kan en wat welke maatregel oplevert. Hierbij wordt gekeken of er sterker of eerder gedimd kan worden, of de verlichting uitgeschakeld kan worden na een bepaald uur of dat de verlichting paal om paal nog brandt.”

