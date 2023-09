OCMW Kortenaken schenkt zonnecrèmedispensers aan scholen en de kinderopvang

Truiens begijnhof viert zilveren jubileum als Unesco werelderf­goed met feeëriek programma

Drie weken wordt het Truiense begijnhof letterlijk in de bloemetjes gezet. Redenen genoeg daarvoor want dit jaar viert het begijnhof haar 25ste verjaardag als Unesco werelderfgoed. Tot en met zondag 1 oktober is er dan ook heel wat te doen rond de begijnhofkerk.