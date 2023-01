Nieuwe aanpak textielinzameling in Kortenaken

Zoutleeuw Dorpsres­tau­rant de Pollepel

Het dorpsrestaurant de Pollepel is een laagdrempelige eetgelegenheid waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen onder het motto: eten, ontmoeten, informeren en activeren. Twee keer per maand dekken fantastische vrijwilligers de tafels in de polyvalente zaal van WZC de Vesten.

9 januari