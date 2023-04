Nieuw recyclagepark voor Kortenaken: “Praktischer en duidelijke tarieven”

Politie gooit 65 fietsers op de bon omdat ze fietspad niet gebruiken: “Met sirenes en zwaailich­ten, terwijl we geen problemen veroorzaak­ten”

Dat je als fietser op je eentje of in een groep kleiner dan 15 maar beter gebruik kan maken van het fietspad, daar zijn tientallen wielertoeristen in het Hageland afgelopen weekend achter gekomen. Meerdere groepen botsten — niet letterlijk — op een politiepatrouille en werden op de bon geslingerd. “Dat de kassa moest rinkelen? Onzin, vorig jaar hebben we in deze periode nog gesensibiliseerd”. Kurt Marcoen, commissaris van de zone Hageland, geeft tekst en uitleg bij de politieacties.