Mogelijk lichte hinder door Cyclotocht Parel van het Hageland

Independer Al gsm'end een ongeval veroor­zaakt: komt je autoverze­ke­ring dan tussen?

We weten het allemaal: op gsm-gebruik achter het stuur staan almaar hogere boetes. Toch blijven veel Belgen volharden in de boosheid. Maar wat is het effect van gsm-gebruik op je autoverzekering? Independer.be licht het toe.