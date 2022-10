Lezing over droogte en wateroverlast

Wat kunnen we doen om ons te wapenen tegen de toenemende weersextremen? Op dinsdag 18 oktober kan je in zaal Den Berg in Ransberg terecht voor een infoavond over waterbeheer. De Milieuraad nodigt professor Patrick Willems van de KU Leuven uit om zijn kennis te delen. Vragen kunnen ter plaatse of vooraf via milieu@kortenaken.be worden gesteld.