Lentefeest voor 115 senioren

“Het heeft lang geduurd, maar eindelijk konden we ons lentefeest organiseren”, zegt schepen van Senioren Michel Vander Velpen. “In 2020 werd het evenement last minute geannuleerd door de totale lockdown en ook in maart 2021 en eerder dit jaar strooide het coronavirus nog roet in het eten. Maar uitstel is dus zeker geen afstel en afgelopen zondag was het dan zo ver. Even was het nog spannend omwille van de dubbele boeking van onze artiest, maar Cliff en Katrien hebben het muzikale entertainment met glans voor hun rekening genomen.”