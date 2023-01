Leerlingenvoorstelling ART

Geetbets Opgelet voor frauduleu­ze facturen, incasso- of gerechts­deur­waar­be­rich­ten voor de gemeente Geetbets

Op de financiële dienst krijgt de gemeente Geetbets meer en meer vragen en meldingen over frauduleuze facturen, incasso- of gerechtsdeurwaarderberichten. Indien u een brief of e-mail van een gerechtsdeurwaarderskantoor ontvangt, kan u gemakkelijk de echtheid nagaan aan de hand van volgende handigheden en tips die terug te vinden zijn op de website gerechtsdeurwaarders.be.

