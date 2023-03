Laatste 200 m toplaag wordt aangelegd op de Heerbaan

De rioleringswerken in deelgemeente Kersbeek-Miskom zijn in april 2021 gestart. “Over een afstand van circa 6 kilometer werd er op de Heerbaan en in Miskom-Dorp een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat recent is aangesloten op het nieuwe waterzuiveringsstation aan rotonde De Hoef. Verder hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een volledig nieuw wegdek in asfalt aan te leggen en werden er nieuwe fietspaden voorzien. Goed voor een investering van bijna 8 miljoen euro waarvan 80% is gesubsidieerd”, geeft burgemeester Kristof Mollu aan.