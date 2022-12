Kortenaken zet nieuwe gemeentelijke website online.

Glabbeek ‘Trage weg’ kost Glabbeek 45.000 euro: “Ze willen een hold-up plegen op de gemeente­kas”

De gemeente Glabbeek moet in totaal 45.000 euro betalen in een geschil rond een ‘trage weg’. Dat heeft de rechtbank van Leuven beslist. Burgemeester Reekmans (Dorpspartij) is er helemaal niet over te spreken. “Echt onvoorstelbaar, schandalig!”, luidt het aan het adres van ‘voetwegenactivist’ Marc Van Damme en ex-gemeenteraadslid Lowie Steenwegen, die deze en andere verwijten niet over hun kant laten gaan.

21 december