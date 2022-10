Kortenaken verwelkomt 375 nieuwe inwoners

“Het afgelopen jaar mochten we 375 nieuwe inwoners verwelkomen in onze gemeente”, zegt burgemeester Kristof Mollu. “We trakteerden hen op een heerlijk ontbijt en via filmpjes van bekende en minder bekende inwoners lieten we de nieuwelingen kennismaken met onze mooie gemeente. Elk aanwezig gezin kreeg ook nog een goodiebag met gadgets en kortingsbonnen die ze kunnen gebruiken bij de lokale handelaars.” Voor de kinderen was er een grabbelton met leuke spullen.