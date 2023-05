Kortenaken Fietst tegen Kanker klaar voor fietstocht van 1.000 kilometer: “Fietsen door eigen streek, dat is toch iets speciaals”

Sint-Trui­den viert 15 jaar ‘Faire gemeente’ met eerste ‘Faire ronde’

Op zaterdag 13 mei organiseert Sint-Truiden voor de eerste keer de ‘Faire Ronde’. Met een uitgestippelde fietstocht zet de stad op ‘World Fair Trade Day’ diverse locaties in de kijker waar organisaties, handelaars en producenten lokaal, ecologisch en fair denken én doen. Met deskundige uitleg of informatiepanelen ter plaatse en de mogelijkheid om van (h)eerlijke producten te proeven op een terrasje of aan een automaat, belooft het een ontspannende ontdekkingstocht te worden voor jong en oud.