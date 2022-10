Kokervernieuwingen luiden laatste fase van werken in Kersbeek-Miskom in

Zoutleeuw Getestreek, mens en landschap... een nieuw bezoekers­cen­trum voor Zoutleeuw

Elf Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 430.000 euro steun. Van deze subsidies gaat 75.000 euro naar het project ‘Getestreek, mens en landschap’ van Stad Zoutleeuw in samenwerking met IOED Zuid-Hageland. “Met het project “Getestreek, mens en landschap” realiseren we één permanent luik in het bezoekerscentrum dat wordt uitgebouwd in het historische stadhuis van Zoutleeuw.”

