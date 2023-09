Kerk Kersbeek is opnieuw open

Gemeente­lij­ke buiten­school­se kinderop­vang bestaat 30 jaar

In de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ’t Kloempke in deelgemeente Bunsbeek ,die intussen al 30 jaar bestaat, werd er gefeest. De medewerkers die elke schooldag, vrije dagen en tijdens de vakanties zorgen voor een goed draaiende buitenschoolse kinderopvang werden in de bloemetjes gezet. Samen met de medewerkers werd ook het nieuw logo door burgemeester Peter Reekmans en bevoegd schepen Hilde Holsbeeks (beiden Dorpspartij) gepresenteerd. Maar ook de grondige duurzame renovatie van de BKO tot één van de eerste energieneutrale gemeentelijke gebouwen stond tijdens de feestviering centraal.