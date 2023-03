Jurgen Neuts (50) na vier maanden niet langer trainer bij derdeprovincialer VS Kortenaken: “Het is een goeie leerschool geweest”

In derde provinciale D ging VS Kortenaken het voorbije weekend nog met zware 8-0-cijfers onderuit op het veld van toekomstig kampioen Vissenaken. Vermits coach Jurgen Neuts vorige week bedankt werd voor bewezen diensten, nam assistent Tom Nuyts de honneurs waar langs de lijn.

“Ik vind het héél jammer dat het zo is geëindigd”, reageert Jurgen Neuts rustig op zijn ontslag. “Ik ben een achttal jaar jeugdtrainer geweest bij Sporting Hasselt, bij de U17 en de U19. Ik heb intussen ook mijn UEFA-B-diploma behaald. Toen Fille Janssens na 6,5 jaar trouwe dienst moest vertrekken, kreeg ik een telefoontje van VS Kortenaken. Het was mijn eerste kans als hoofdtrainer en ik ben erop gesprongen.”

“Ik denk eerlijk gezegd dat ik het er niet slecht vanaf gebracht heb. We hadden een heel jonge groep, we wonnen al eens, maar er werd soms ook verloren. We brachten goed voetbal, dat is sowieso een van mijn stokpaardjes. Er werden veel kansen gemist en achteraan werden al eens foutjes gemaakt. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

Veel leermeesters

Na vier maanden kwam er dus echter al een einde aan de samenwerking. “Laten we zeggen dat het een goeie leerschool geweest is”, aldus Neuts. “Ten eerste moet je als trainer kunnen omgaan met beïnvloeding van buitenaf op het sportieve. Dat hoort er blijkbaar nog altijd bij. En ten tweede is het ook geen sinecure hoe je met elke speler apart moet omgaan. Voor de ene ben je te zacht, voor de andere te streng. Ikzelf heb vroeger als speler altijd met het hart gevoetbald en zo ben ik ook als coach. Ik twijfel niet aan mezelf of aan mijn capaciteiten.”

En dus hoopt Neuts (50) binnenkort weer ergens aan de slag te gaan. Van wie heb je zelf als speler destijds veel opgestoken? “Er zijn er véél geweest. De béste trainer die ik ooit gehad heb, was Nico Claessen bij Beringen. Een schitterende gast. Eddy Raymaekers was ook een topkerel. Fons Moons bij Diest was een perfecte people manager, terwijl ik met Milan Gavrilovic dan weer veel ruzie gemaakt heb. (lacht) Die was heel temperamentvol en kon soms flink tekeergaan, maar hij maakte je wel beter. In mijn periode bij KVK Tienen heb ik ook het extra-sportievelijke beter leren kennen. Eén ding is duidelijk: een coach kan iemand maken of kraken. En dat wil ik graag zien te vermijden. Ik probeer elke speler naar zijn eigen kwaliteiten uit te spelen, zodat het rendement voor het team optimaal is.”