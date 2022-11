Jos Coomans blaast ‘de Wabbe’ nieuw leven in: “Zo’n krantje maken was destijds gekkenwerk. Létterlijk knip- en plakwerk”

KORTENAKENOngeveer veertig jaar geleden gaf Jos Coomans voor de KSJ in Kortenaken een krantje uit: De Wabbe. De naam van het krantje werd ontleend aan de uitspraak van mensen “dat het in de wabbe stond”. In het krantje werd hoofdzakelijk nieuws gebracht van de jeugdbeweging, maar ook activiteiten van andere verenigingen kwamen daarin aan bod. Jaren later stierf het krantje een stille dood. Na zijn pensionering vond Jos de tijd rijp om het krantje nieuw leven in te blazen.

“De Wabbe was in de eerste plaats een communicatiemiddel voor onze jeugdbeweging. Onze activiteiten werden daarin aangekondigd. Door ook activiteiten van andere verenigingen op te nemen, kreeg het krantje een veel breder bereik dan alleen maar de leden van de KSJ,” vertelt Jos. “Als ik eraan terugdenk hoe dat in zijn werk ging om zo’n krantje op de wereld te krijgen, dan lijkt het wel gekkenwerk. Dat was in die tijd letterlijk knip- en plakwerk. Het stencilwerk gebeurde op de pastorie. Meer dan eens ging er wat mis met de stencils of haperde er iets aan de machine. Dat maakte dat de kwaliteit niet zo denderend was. Toch vond het krantje brede ingang bij de inwoners van het dorp. De uitdrukking “het stond in de wabbe” werd meteen ook levendig.”

Fotografie

De nieuwe Wabbe zal nochtans in weinig gelijken op de oude versie. “Om te beginnen is er de inhoud. Ik wilde vooral een forum hebben voor een paar dingen die ik na mijn pensionering nog wilde doen. Ik wil terug wat meer met fotografie bezig zijn en het leek een goed idee om die foto’s af en toe ergens te kunnen delen met een ruimer publiek. Ik werkte in die tijd ook als freelancer voor een krant en ook die draad wilde ik voor een stuk terug opnemen. Het is zeker niet de bedoeling dat ik terug een soort van vliegende reporter ga worden. Maar zo nu en dan eens een interview met mensen uit Kortenaken en omstreken, die een interessante boodschap hebben of met leuke dingen bezig zijn, dat moet kunnen. Ook daarvoor was een forum nodig om die berichten te kunnen delen.”

Quote Het is zeker niet de bedoeling dat ik terug een soort van vliegende reporter ga worden. Maar zo nu en dan eens een interview met mensen uit Kortenaken en omstreken, die een interessan­te boodschap hebben of met leuke dingen bezig zijn, dat moet kunnen Jos Coomans

Het is niet meteen de bedoeling dat het krantje terug een echt papieren krantje wordt. “Er zijn vandaag veel meer mogelijkheden dan destijds. Toen was het dikwijls behelpen. Zo’n ontwerp zag er vaak niet uit. Soms werden knipsels verschillende keren na elkaar terug in een nieuw ontwerp geplakt. Nu bestaan daar heel wat ontwerpprogramma’s voor. Met een paar klikken kan je nu een ontwerp klaarstomen of aanpassen. Ook een eigen webstek opmaken is een koud kunstje als je wat zoekt op het internet. Om een echt krantje uit te geven in de gemeente Kortenaken zou je nu aan een oplage komen van ongeveer 4.000 exemplaren. Dat wordt een dure zaak als je een aantal keer per jaar wil verschijnen. Al kwam er meteen na de digitale lancering de vraag om toch nog een echt krantje te voorzien voor oudere mensen, die niet zozeer actief zijn op het internet of misschien niet eens een computer hebben. Dat moet ik nog eens bekijken of daar een mouw aan te passen valt.”

Met de boekvoorstelling van het twaalfde boek van Marina Theunissen diende zich een ideale gelegenheid aan. Verder heeft Jos een lijstje klaarliggen met een resem onderwerpen waar hij iets zou kunnen over schrijven. Dat is nogal gevarieerd. Het is niet zeker dat deze onderwerpen allemaal aan bod kunnen komen, maar het lijstje zal in de toekomst nog verder aangevuld worden. Op de website www.dewabbe.be is ook een contactformulier voorzien. Daar kan iedereen die een idee heeft een bericht posten. “Het zal allemaal nog wat moeten groeien,” beseft Jos. “Ik ga mij hiermee alleszins wat proberen te amuseren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.