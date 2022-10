Jeugdraad organiseert filmavond

Glabbeek Het gemeente­lijk energie­nood­fonds is er voor alle inwoners

Het OCMW- en gemeentebestuur heeft een gemeentelijk energienoodfonds opgericht waarmee we terugvorderbare steun aan elke inwoner/gezin geven die tijdelijk in financiële nood terechtkomen te wijten aan de huidige torenhoge facturen voor zowel elektriciteit, gas en mazout. Glabbeek was hiermee de eerste gemeente in Vlaanderen die dit initiatief nam, dat intussen al gekopieerd werd door heel wat andere gemeenten.

11 oktober