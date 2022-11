Je staat niet alleen in Kortenaken

“Omwille van corona is het project ‘Je staat niet alleen’ een tijdje stilgevallen, maar vanaf 24 november starten we dit terug op” geeft schepen van Welzijn Michel Vander Velpen aan. “Tijdens zes bijeenkomsten brengt het OCMW lotgenoten samen. Ze hebben vaak dezelfde vragen en gevoelens. Uit vorige sessies weten we dat hierover praten helpt. Daarom dat we dit project terug opstarten. De deelnemers krijgen een traject volledig op hun maat aangeboden.”