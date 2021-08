Is er een machtswissel op til in Kortenaken met het nieuwe gemeentedecreet?

“Ik heb toevallig het gebeuren in Blankenberge en De Panne gevolgd, maar zo’n praktijken zijn binnen het bestuur in Kortenaken niet aan de orde”, zegt Stefaan Devos (CD&V), burgemeester van Kortenaken. “Integendeel, we hebben onderling een goede verstandhouding binnen de coalitie en dat is ook bij iedereen geweten. We zijn op de hoogte van het decreet en de gevolgen ervan, maar bij ons is het geen topic aangezien er geen enkele partij zich benadeeld voelt.” Een machtswissel is namelijk enkel mogelijk wanneer de oppositie de onbestuurbaarheid van het huidige bestuur kan aantonen via een ‘motie van wantrouwen’.