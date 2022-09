Inbrekers gaan aan de haal met geld en juwelen

Tienen Tentoon­stel­ling archeologi­sche opgraving van unieke spoorweg­tun­nels

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september kunnen erfgoedliefhebbers in heel Vlaanderen erfgoedparels ontdekken. In Tienen duiken we terug in de tijd met een fototentoonstelling over de eerste spoorwegtunnels in Kumtich.

7 september