Het Heibos wordt even Eibos met animatie voor kinderen

Tienen Openbaar toilet aan vernieuwde Grote Markt blijkt vijgen na pasen : “Na 100 dagen nog steeds niet in gebruik”

Tienen heeft sedert meer dan 100 dagen een openbaar toegankelijk toilet geplaatst aan het “grotteke” van de O.LV.-Kerk in de kerktuin. De verfraaiing van de Grote Markt mocht er zijn en is een opsteker voor stad en bewoners, ook voor deze met een beperking. Bij de heropening van de Grote Markt half december, was het nog niet in gebruik. Ach, schoonheidsfoutjes kunnen nu eenmaal en de pandemie maakte een planning ook niet eenvoudig. Maar zie, nog steeds kan niemand er gebruik van maken. Tot menig ongenoegen van Tienenaars én Toegankelijk Tienen. “Ondanks vele beloftes werkt het nog steeds niet.”

22 maart