Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kortenaken vandaag

Wat te doen in Leuven en het Hageland dit weekend: van barbecueko­ning tot ridder voor één dag

Nog geen plannen voor het weekend van 12 en 13 augustus? Niet getreurd, want met deze tips vind je zeker een goede reden om er samen met je vrienden, familie of gezin op uit te trekken. Onze redactie verzamelde het beste wat Leuven en het Hageland dit weekend in petto hebben voor een geslaagd uitje. Want thuisblijven kan je tijdens de week ook, toch?