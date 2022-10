Gemeentelijke diensten gesloten op dinsdag 25 oktober

Tienen Feesten tijdens 'Dag van de Jeugdbewe­ging’

Op vrijdag 21 oktober zet de stad onze jeugdbewegingen in de kijker met een nieuwe ‘Dag van de Jeugdbeweging’. In het hele land worden alle jeugdbewegingen uitgebreid bedankt voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. Ook in Tienen maken we er een feest van met dj’s en gratis frietjes op de Schapenmarkt.

20 oktober