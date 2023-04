Gemeente organiseert activiteiten tijdens de Buitenspeeldag op 19 april

Halenaars Solange (60) en Johan (58) vieren Pasen bij slachtof­fers van watersnood in Wallonië: “94e zondag op rij dat we naar daar gaan en hulp blijft broodnodig”

Week na week laden Solange Tastenoye (60) en Johan Hermans (58) uit Halen hun aanhangwagen vol om naar het Waalse Jemelle te trekken. In de zomer van 2021 werden het dorpje en de inwoners zwaar getroffen door overstromingen. Anderhalf jaar later is de situatie er nog steeds schrijnend. “Steeds meer mensen krijgen last van hun gezondheid door het vocht en de schimmel in hun woningen”, klinkt het. Maar op Pasen laten Solange en Johan alle zorgen voor heel even verdwijnen.