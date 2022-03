Gemeente bevraagt inwoners over klimaatactieplan

“Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden op de klimaatverandering. We staan dus voor een grote uitdaging,” aldus schepen van milieu, Griet Vandewijngaerden. “De opmaak van een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat is alvast een stap in de goede richting. Hierin gaan we concrete en haalbare acties vastleggen die we als lokaal bestuur kunnen nemen in de strijd tegen en de aanpassing aan de klimaatverandering. Participatie is het sleutelwoord. Nog tot 1 april roepen we onze inwoners op om hun ideeën te delen via een bevraging. Met deze feedback gaan we aan de slag om ons engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten.”