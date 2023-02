Gedichten over Kortenaken gezocht

Glabbeek Gemeente verhoogde werkings­mid­de­len voor lokale verenigin­gen

Een sterk gemeentelijk jeugd, sport, senioren, cultureel- en erfgoedbeleid valt of staat dankzij de inzet van de talrijke verenigingen in een dorp. Toen de Vlaamse overheid in 2018 de subsidies op vlak van cultuur, jeugd en sport voor de gemeenten fors verminderden, lieten we in Glabbeek de subsidies voor onze verenigingen niet dalen.