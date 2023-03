Familiebloesemdag in Kortenaken op zondag 16 april.

In 2023 investeert lokaal bestuur Bekkevoort 4.500 euro in aankoop AED-toestellen

In Bekkevoort komen er op voor publiek toegankelijke locaties AED-toestellen. Deze eenvoudig hanteerbare toestellen helpen bij het reanimeren van een slachtoffer. Via het aankopen van AED’s zet het lokaal bestuur Bekkevoort extra in op gezondheid en veiligheid.