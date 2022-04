Familiebloesemdag in Kortenaken op 24 april.

“Tijdens deze periode van het jaar is Kortenaken op z’n mooist. De bloesems fleuren het landschap op met hun kleuren. Tijdens de Familiebloesemdag kunnen inwoners en toeristen ten volle genieten van deze bloesempracht. We hebben, samen met lokale partners, een hele reeks aan activiteiten op poten gezet. Zo kan je al wandelend of al fietsend van het uitzicht genieten. Of een tochtje maken met een scooter of met de huifkar. Voor de allerkleinsten is er animatie voorzien: zij kunnen op stap met de Appelprinses of zich uitleven op het springkasteel. Intussen kunnen de ouders even tot rust komen in de bloesembar”, vertelt schepen voor toerisme, Guy Vandebergh (N-VA).