Eerste Ondernemerscafé in Kortenaken

De ondernemersraad, een groep geëngageerde ondernemers uit Kortenaken, is ontstaan in 2020. Sindsdien organiseerden zij reeds verschillende initiatieven zoals de Kortenaken cadeaubon en de eindejaarsactie. “In 2022 is het tijd om elke ondernemer uit Kortenaken, ongeacht de locatie van het bedrijf, samen te brengen”, zegt schepen van lokale economie Niels Willems.

“Het eerste Ondernemerscafé op donderdag 9 maart wordt een leerrijke netwerkavond waar je kennis kunt maken met andere ondernemers uit de buurt.”

Het eerste Ondernemerscafé wordt op donderdag 9 maart van 19.30 tot 23 uur in zaal ‘t Dorp georganiseerd. Het wordt een leerrijke netwerkavond voor ondernemers uit Kortenaken met onder andere spreker Cindy De Punder van P&V. Zij geeft een kijk in de fiscale optimalisatie voor zelfstandigen en maakt ondernemers wegwijs in het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en de individuële pensioenstoezegging (IPT).

Ondernemers kunnen zich inschrijven via de website voor donderdag 2 maart om 12.00 uur.

Praktisch

Voor wie? alle ondernemers die in Kortenaken wonen, ongeacht waar je bedrijf gevestigd is

Wanneer? donderdag 9 maart 2023, 19.30 - 23.00 uur

Waar? zaal ‘t Dorp, Dorpsplein 33 in Kortenaken

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.