De Romeo's brengen ambiance naar Kortenaken

Tienen Els tovert brocante­zaak De Wensput om tot totaalbele­ving: “Tafeltje kopen? Kom er eerst gerust eens aan eten!”

Op de hoek van de Mulkstraat in Tienen runt Els Langenberg (41) sinds 2018 haar brocantewinkel De Wensput. Voor haar klanten is ze steeds op zoek naar écht speciale dingen. Maar nu komt ze zelf wat speciaal uit de hoek. Rustig de tijd nemen om te kijken of een tafel, spiegel of lampenkap in je interieur past? Nu kan dat ook met een lekkere koffie of heerlijk glaasje wijn. Binnenkort serveert ze ook eten. “Toch niets beter dan aan het tafeltje dat je in je keuken een plaatsje wil geven eerst eens te komen eten en meteen voelen of het wel geschikt is?”

2 mei