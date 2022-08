De Letterhoutemse Toneelgroep brengt 'Dokter ik beweeg weer’

Zoutleeuw Lezingen­reeks “Verleden beleven” gaat verder

Onder het motto ‘verleden beleven’ neemt de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland ons mee op een historische ontdekking. Een reeks van vijf lezingen dompelt jou onder in onze streek tijdens de periode “Nieuwe Tijd”, de 16de tot 18de eeuw. Na 3 zeer gesmaakte lezingen in Zoutleeuw dompelen we ons dit najaar opnieuw onder in de Nieuwe Tijd in onze streek, met 2 afsluitende lezingen, ditmaal in Kortenaken en Landen, maar telkens met een inhoudelijke link naar Zoutleeuw.

24 augustus