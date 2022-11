Curieus Kortenaken zamelt oude kaarsen in voor Wereldlichtjesdag

KortenakenNaar aanleiding van Wereldlichtjesdag op zondag 11 december zamelt Curieus Kortenaken oude kaarsen in om ze een nieuw leven te geven. De actie loopt van woensdag 16 november tot woensdag 23 november. Tijdens een workshop zullen vrijwilligers de oude kaarsen smelten om er nieuwe van te maken. Die kaarsen worden dan gebruikt voor de actie rond Wereldlichtjesdag op zondag 11 december in de kerk van Ransberg. Die dag worden overal ter wereld overleden kinderen herdacht.

“Enkele jaren geleden startte Curieus in Kortenaken met een actie rond Wereldlichtjesdag door glazen bokalen in te zamelen. Die actie was een succes en er werden honderden bokaaltjes verzameld,” zegt voorzitter Jos Coomans. “Die bokalen werden toen gebruikt om de kerk van Ransberg te versieren voor een eerste bijeenkomst. Nu gaan we nog een stap verder. We willen oude kaarsen of resten van kaarsen en theelichtjes verzamelen om ze daarna een nieuw leven te geven. En om ze te gebruiken tijdens onze actie op 11 december.”

Kaarsenbak

De inzamelactie loopt van woensdag 16 tot en met woensdag 23 november. Oude kaarsen kunnen worden ingeleverd in kapsalon Kort of Lang op het Dorpsplein in Kortenaken. Daar wordt ook een kaarsenbak klaargezet voor wie er niet geraakt tijdens de openingsuren. “Met die oude kaarsen gaan we aan de slag om er nieuwe van te maken en die willen wij dan weer gebruiken tijdens Wereldlichtjesdag,” aldus Jos Coomans. “De voorbije twee jaren moesten wij ons door corona beperken tot een actie op het kerkhof in Waanrode en aan “Keupken Eik”, een prachtige boom in de Overstraat. Nu hebben wij opnieuw de kerk in Ransberg ter beschikking en gaan we weer voor een echte bijeenkomst. Behalve zang en voordracht zal er ook een unieke sfeer zijn met alweer honderden lichtjes.”

Wereldlichtjesdag heeft plaats op de tweede zondag van december, nu dus 11 december. De activiteit in de kerk van Ransberg start om 18 uur. Nadien is er nog een after-moment in zaal Den Berg, waar mensen iets kunnen drinken en lekkere pannenkoeken eten. Voor meer info kan je terecht bij voorzitter Jos Coomans op het nummer 0485/445734 (Jos) of 0476/267699 (Anne).

