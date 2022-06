Curieus Kortenaken organiseert actie voor Daan Van Nerum uit Bekkevoort: “Die jongen laten genieten van het WK rolstoelhockey, daar doen we het voor!”

Geetbets De mammobiel staat tot 1 juni in Rummen

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Vlaanderen en het is vaak ook een emotioneel moeilijk te verwerken aandoening. Als borstkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter. Borstkanker kan in een vroeg stadium opgespoord worden door een screenings of opsporingsmammografie.

