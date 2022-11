Covid-vaccinatie in november en december

KORTENAKEN Jos Coomans blaast ‘de Wabbe’ nieuw leven in: “Zo’n krantje maken was destijds gekkenwerk. Létterlijk knip- en plakwerk”

Ongeveer veertig jaar geleden gaf Jos Coomans voor de KSJ in Kortenaken een krantje uit: De Wabbe. De naam van het krantje werd ontleend aan de uitspraak van mensen “dat het in de wabbe stond”. In het krantje werd hoofdzakelijk nieuws gebracht van de jeugdbeweging, maar ook activiteiten van andere verenigingen kwamen daarin aan bod. Jaren later stierf het krantje een stille dood. Na zijn pensionering vond Jos de tijd rijp om het krantje nieuw leven in te blazen.

